Женщина стала жертвой мошенников, пытаясь обменять путёвку в один детсад на другой
15 февраля в полицию Улан-Удэ обратилась 34-летняя женщина, ставшая жертвой мошенника, сообщили в МВД по Бурятии.
Получив путёвку в детский сад на своего ребёнка, улан-удэнка решила обменять её на путёвку в дошкольное учреждение поближе к дому. Получив официальный мотивированный отказ о рассмотрении заявки в отделе дошкольного образования, она решила найти обмен самостоятельно. Соответствующее объявление женщина оставила в соцсети.
Спустя некоторое время ей пришло приглашение присоединиться в сообщество, в котором обсуждаются способы обмена путёвками в детсады города. В сообществе девушке пришло сообщение. Собеседник сообщил улан-удэнке о том, что якобы работает в государственном учреждении и поможет ей с путёвкой в нужный детский сад. Для этого ей необходимо перечислить 8,5 тысяч рублей. После того, как горожанка перевела деньги, собеседник уверил её, что «проблема решена, и она может приходить в учреждение за путевкой».
Женщина в тот же день направилась за долгожданным разрешением, однако, зайдя еще раз в сообщество, она с удивлением обнаружила, что её внесли в «чёрный список». Улан-удэнка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело.
- Потерпевшая не знала о таком способе мошенничества и искренне надеялась на помощь, - отметили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнка заплатила мошеннику за путёвку в детсад
Происшествия, Фото:
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