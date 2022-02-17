Молодой человек получил несколько ножевых ранений, отказавшись везти незнакомцев
40-летний улан-удэнец, который едва не убил незнакомого парня, приняв его за таксиста, предстал перед судом. Мужчина признан виновным в покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Всё произошло вечером 12 ноября 2021 года. Мужчина со своим приятелем были пьяны, когда пришли на рынок «Стимул». Они увидели автомобиль жёлтого цвета, который приняли за такси, и попросили подвезти их. Однако сидящий в машине 24-летний молодой человек не был таксистом, он всего лишь дожидался мать с работы. Потому на просьбы подвезти он ответил отрицательно, чем вызвал негодование пьяных незнакомцев.
Из-за этого произошла ссора, переросшая в потасовку. Один из мужчин стал драться с молодым человеком, а второй подкрался к нему со спины, выхватил нож и нанёс несколько ударов в грудь, лицо и руку.
В этот момент к машине прибежали родители раненого парня. Они смогли отбить окровавленного сына, после чего вызвали полицейских.
Нападавшему назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Улан-удэнца порезали ножом, по ошибке приняв за таксиста
Происшествия, Фото:
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