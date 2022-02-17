Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу

«Чёрного» лесоруба поймали в Селенгинском районе
В Селенгинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции раскрыл незаконную рубку леса.
Вырубка была совершена 16 февраля в лесу в 4,5 километрах от села Новоселенгинск.
- Установлено, что 21-летний житель улуса Залан, неофициально работающий вальщиком леса, совершил незаконную порубку сосны объёмом около 12 кубометров. Вырубленные деревья злоумышленник планировал реализовать, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 237 тысяч рублей.
Полицейские изъяли срубленные деревья, трактор, бензопилу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
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