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17 февраля

16 февраля

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Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу

Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
«Чёрного» лесоруба поймали в Селенгинском районе

В Селенгинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции раскрыл незаконную рубку леса.

Вырубка была совершена 16 февраля в лесу в 4,5 километрах от села Новоселенгинск.

- Установлено, что 21-летний житель улуса Залан, неофициально работающий вальщиком леса, совершил незаконную порубку сосны объёмом около 12 кубометров. Вырубленные деревья злоумышленник планировал реализовать, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 237 тысяч рублей.


Полицейские изъяли срубленные деревья, трактор, бензопилу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».




черные лесорубы

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