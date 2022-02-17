Житель Бурятии незаконно рубил сосны на продажу









В Селенгинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции раскрыл незаконную рубку леса.Вырубка была совершена 16 февраля в лесу в 4,5 километрах от села Новоселенгинск.- Установлено, что 21-летний житель улуса Залан, неофициально работающий вальщиком леса, совершил незаконную порубку сосны объёмом около 12 кубометров. Вырубленные деревья злоумышленник планировал реализовать, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 237 тысяч рублей.Полицейские изъяли срубленные деревья, трактор, бензопилу.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».