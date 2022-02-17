Нападавший угрожал пневматическим пистолетом
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Читы, который обвиняется в мошенничестве, грабеже и разбое.
- По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина, испытывая материальные трудности, зашёл в магазин «Кондитерская булочка», расположенный в Железнодорожном районе Читы. Прикрывая лицо шарфом, он под угрозой пневматического пистолета потребовал от продавца передать ему деньги из кассы магазина. Испугавшись, потерпевшая отдала нападавшему все имеющиеся в кассе деньги – около 16 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
Личность нападавшего полицейские установили спустя две недели. В ходе следственно-оперативных мероприятий они также установили его причастность к совершению двух других преступлений.
Так, за день до совершения разбойного нападения мужчина обманул несовершеннолетнюю знакомую, которая отдала ему свой сотовый телефон для дальнейшей продажи в ломбард. Девушке он солгал, что вырученные деньги пустил на лечение якобы своей больной матери. В действительности, полученные от ломбарда 7 тысяч рублей он присвоил.
Кроме того, в конце ноября 2021 года вечером у подъезда дома читинец напал на женщину, нанёс ей удин удар кулаком по голове и выхватил из рук дамскую сумку, в которой находились сотовый телефон и документы. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину и заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.
Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»
Происшествия, Фото:
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