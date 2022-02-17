 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»

Читинец отправится под суд за разбой в «Кондитерской булочке»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший угрожал пневматическим пистолетом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Читы, который обвиняется в мошенничестве, грабеже и разбое.

- По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина, испытывая материальные трудности, зашёл в магазин «Кондитерская булочка», расположенный в Железнодорожном районе Читы. Прикрывая лицо шарфом, он под угрозой пневматического пистолета потребовал от продавца передать ему деньги из кассы магазина. Испугавшись, потерпевшая отдала нападавшему все имеющиеся в кассе деньги – около 16 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Забайкальского края.

Личность нападавшего полицейские установили спустя две недели. В ходе следственно-оперативных мероприятий они также установили его причастность к совершению двух других преступлений.

Так, за день до совершения разбойного нападения мужчина обманул несовершеннолетнюю знакомую, которая отдала ему свой сотовый телефон для дальнейшей продажи в ломбард. Девушке он солгал, что вырученные деньги пустил на лечение якобы своей больной матери. В действительности, полученные от ломбарда 7 тысяч рублей он присвоил.

Кроме того, в конце ноября 2021 года вечером у подъезда дома читинец напал на женщину, нанёс ей удин удар кулаком по голове и выхватил из рук дамскую сумку, в которой находились сотовый телефон и документы. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.
разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия, 17.02.2022
Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
Происшествия, 17.02.2022
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Происшествия, 17.02.2022
Нерадивый отец получил девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Происшествия, 17.02.2022
Два года женщина была рабыней на ферме в Воронежской области
В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 17.02.2022
«Тойота» слетела с дороги и перевернулась
Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Происшествия, 17.02.2022
Также мужчина пытался застрелить приятеля на глазах у ребёнка 
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Происшествия, 16.02.2022
Жертва мошенников надеялся с помощь «инвестиций» погасить ипотеку
Житель Бурятии украл телевизор, разносолы и 15 банок варенья
Житель Бурятии украл телевизор, разносолы и 15 банок варенья
Происшествия, 16.02.2022
Тихого домушника не заметила даже сторожевая собака
В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП
Происшествия, 16.02.2022
Автомобиль врезался в машину с прицепом
Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки
Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки
Происшествия, 16.02.2022
Бизнесмен давал взятки за приоритетную подачу вагонов
Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог
Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог
Происшествия, 16.02.2022
Убегающего вора увидели продавцы соседнего магазина
Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов
Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов
Происшествия, 16.02.2022
Женщина поверила сперва лжесотруднику банка, а затем фальшивому полицейскому
В Улан-Удэ прикрыли наркопритон
В Улан-Удэ прикрыли наркопритон
Происшествия, 16.02.2022
Наркоманы собирались для потребления «синтетики»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^