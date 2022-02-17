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Пропавшая в Улан-Удэ автомойщица сама позвонила полицейским

Пропавшая в Улан-Удэ автомойщица сама позвонила полицейским
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина живёт у своей знакомой

Полицейские завершили розыск 40-летней улан-удэнки, которая 24 января ушла из автомойки по улице Бабушкина.

Информацию о поиски пропавшей горожанки разместили на официальном сайте МВД по Бурятии, в СМИ и социальных сетях. Сотрудникам полиции стали поступать звонки от бдительных граждан. Звонившие говорили, что видели похожую женщину в разных районах города. Полицейские проверили все эти места, однако по горячим следам женщину обнаружить не удалось.

На следующий день разыскиваемая сама позвонила полицейским и сообщила, что её подруга, у которой она проживает, увидела информацию о розыске и посоветовала ей обратиться в полицию.

Сотрудники полиции встретились с женщиной и удостоверились, что с ней все в порядке. Инициатору розыска сообщили о её местонахождении, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно полицейские нашли улан-удэнку, которую искали порядка двух месяцев. Как оказалось, женщина всё это время живёт у знакомой и домой возвращаться не собирается. 

пропавшие без вести

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