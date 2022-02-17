В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими

Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
Улан-удэнец, устроивший крупное ДТП, предстал перед судом в Мухоршибирском районе.
Вечером в октябре 2021 года 31-летний мужчина выпил и сел за руль чужого автомобиля. С разрешения владелицы он поехал в из одного Мухоршибирского района в другое, которое находится в семи километрах.
По пути мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем, в котором находились четыре пассажира. В результате пострадали пять человек, включая самого водителя. Трое получили средней тяжести вред здоровью, двоим был причинён лёгкий вред с кратковременным расстройством здоровья.
Суд установил, что улан-удэнец не только не имел водительских прав, но и никогда в жизни не мог рассчитывать на их получение в силу имеющегося у него расстройства. К счастью, ДТП случилось не на федеральной автодороге с большим движением, иначе последствия могли быть куда более плачевными.
Виновник ДТП принёс извинения потерпевшим, частично возместил им причинённый вред.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и назначил штраф 20 тысяч рублей.
- Санкция статьи предусматривает также лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Однако назначить такое наказание улан-удэнцу, не имеющему право управления, нельзя, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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