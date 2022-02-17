Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
В пожарно-спасательную службу Иркутской области поступило сообщение о том, что двое жителей города Киренск ещё 1 февраля отправились на снегоходе «Буран» рыбачить на реке Нижней Тунгуске в районе деревни Нижнее Карелино. Проживать планировали в зимовье, где нет сотовой связи. Вернуться домой обещали 10 февраля, но до 15 февраля на связь с родными не вышли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.
Для поисковой работы в район незамедлительно выехала группа спасателей. Половину пути проехали на автомобиле, а оставшуюся часть по труднодоступной местности спасатели преодолели на снегоходе.
Добравшись до зимовья они обнаружили пропавших рыбаков. В медицинской помощи они не нуждались. Как рассказали, мужчины 75 и 64 лет, самостоятельно выбираться из труднодоступной местности они побоялись из-за сильного мороза - в таких условиях техника на ходу может подвести, а расстояние до ближайшего населённого пункта внушительное. И рыбаки приняли решение переждать морозы в лесу.
Спасатели эвакуировали мужчин за семь часов в условиях низких температур, установившихся в эти дни в регионе.
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
Нерадивый отец получил девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении
Два года женщина была рабыней на ферме в Воронежской области
«Тойота» слетела с дороги и перевернулась
Также мужчина пытался застрелить приятеля на глазах у ребёнка
Мужчины получили условный срок
Жертва мошенников надеялся с помощь «инвестиций» погасить ипотеку
Тихого домушника не заметила даже сторожевая собака
Автомобиль врезался в машину с прицепом
Бизнесмен давал взятки за приоритетную подачу вагонов
Следователи опросят пострадавшую
Убегающего вора увидели продавцы соседнего магазина
Женщина поверила сперва лжесотруднику банка, а затем фальшивому полицейскому
Наркоманы собирались для потребления «синтетики»