 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье

В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
Происшествия,  Фото:из архива ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов

В пожарно-спасательную службу Иркутской области поступило сообщение о том, что двое жителей города Киренск ещё 1 февраля отправились на снегоходе «Буран» рыбачить на реке Нижней Тунгуске в районе деревни Нижнее Карелино. Проживать планировали в зимовье, где нет сотовой связи. Вернуться домой обещали 10 февраля, но до 15 февраля на связь с родными не вышли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

Для поисковой работы в район незамедлительно выехала группа спасателей. Половину пути проехали на автомобиле, а оставшуюся часть по труднодоступной местности спасатели преодолели на снегоходе.

Добравшись до зимовья они обнаружили пропавших рыбаков. В медицинской помощи они не нуждались. Как рассказали, мужчины 75 и 64 лет, самостоятельно выбираться из труднодоступной местности они побоялись из-за сильного мороза - в таких условиях техника на ходу может подвести, а расстояние до ближайшего населённого пункта внушительное. И рыбаки приняли решение переждать морозы в лесу.

Спасатели эвакуировали мужчин за семь часов в условиях низких температур, установившихся в эти дни в регионе.

рыбаки спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
В Бурятии водитель легко отделался за ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия, 17.02.2022
Мужчина устроил крупное ДТП, будучи пьяным и без прав
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье
Происшествия, 17.02.2022
Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Иркутянин получил реальный срок за неуплату алиментов
Происшествия, 17.02.2022
Нерадивый отец получил девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Происшествия, 17.02.2022
Два года женщина была рабыней на ферме в Воронежской области
В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 17.02.2022
«Тойота» слетела с дороги и перевернулась
Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Происшествия, 17.02.2022
Также мужчина пытался застрелить приятеля на глазах у ребёнка 
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Происшествия, 16.02.2022
Жертва мошенников надеялся с помощь «инвестиций» погасить ипотеку
Житель Бурятии украл телевизор, разносолы и 15 банок варенья
Житель Бурятии украл телевизор, разносолы и 15 банок варенья
Происшествия, 16.02.2022
Тихого домушника не заметила даже сторожевая собака
В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП
Происшествия, 16.02.2022
Автомобиль врезался в машину с прицепом
Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки
Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки
Происшествия, 16.02.2022
Бизнесмен давал взятки за приоритетную подачу вагонов
Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог
Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог
Происшествия, 16.02.2022
Убегающего вора увидели продавцы соседнего магазина
Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов
Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов
Происшествия, 16.02.2022
Женщина поверила сперва лжесотруднику банка, а затем фальшивому полицейскому
В Улан-Удэ прикрыли наркопритон
В Улан-Удэ прикрыли наркопритон
Происшествия, 16.02.2022
Наркоманы собирались для потребления «синтетики»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^