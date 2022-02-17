В Иркутской области пропавших рыбаков нашли в зимовье

Происшествия, Фото: из архива ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчины не смогли выбраться из труднодоступной местности из-за сильных морозов



В пожарно-спасательную службу Иркутской области поступило сообщение о том, что двое жителей города Киренск ещё 1 февраля отправились на снегоходе «Буран» рыбачить на реке Нижней Тунгуске в районе деревни Нижнее Карелино. Проживать планировали в зимовье, где нет сотовой связи. Вернуться домой обещали 10 февраля, но до 15 февраля на связь с родными не вышли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.



Для поисковой работы в район незамедлительно выехала группа спасателей. Половину пути проехали на автомобиле, а оставшуюся часть по труднодоступной местности спасатели преодолели на снегоходе.



Добравшись до зимовья они обнаружили пропавших рыбаков. В медицинской помощи они не нуждались. Как рассказали, мужчины 75 и 64 лет, самостоятельно выбираться из труднодоступной местности они побоялись из-за сильного мороза - в таких условиях техника на ходу может подвести, а расстояние до ближайшего населённого пункта внушительное. И рыбаки приняли решение переждать морозы в лесу.



Спасатели эвакуировали мужчин за семь часов в условиях низких температур, установившихся в эти дни в регионе.



