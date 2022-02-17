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В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека

В ночном ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Тойота» слетела с дороги и перевернулась

В Заиграевском районе Бурятии сегодня в час ночи произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла Церес» на 19 км автодороги «5690 км ВСЖД - Заиграево - Старая Брянь» съехал с дороги, его автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.


За прошедшие сутки зарегистрировано 31 ДТП с механическими повреждениями. Выявлено 430 нарушений, в том числе задержаны 18 пьяных водителей.
ДТП

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