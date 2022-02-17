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В Бурятии браконьеры выловили омуль почти на 2 млн

В Бурятии браконьеры выловили омуль почти на 2 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчины получили условный срок

Двое жителей Северо-Байкальского района Бурятии, незаконно выловившие более 250 омулей, предстали перед судом. Они признаны виновными по статьям «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

В ноябре 2021 года обвиняемые незаконно выловили 264 штуки нерестового омуля. Ущерб составил 1,9 млн рублей.

Кроме того, зная о запрете вылова рыбы в период нереста, обнаружив на берегу реки Кичера 35 мешков байкальского омуля и пять мешков другого вида рыбы, вывезли их для хранения по месту своего жительства.

- Суд с учётом активного способствования расследованию преступлений, частичного возмещения ущерба назначил виновным наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 15 тысяч рублей каждому, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иски прокурора о взыскании с осуждённых в доход государства материального ущерба в сумме 1,8 млн рублей в солидарном порядке.

Приговор вступил в законную силу.
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