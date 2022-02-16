Жертва мошенников надеялся с помощь «инвестиций» погасить ипотеку
Электрик из Ангарска за два месяца перевёл мошенникам 5,4 миллиона рублей. Он оформил кредиты на себя и своих родственников, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Рекламу об инвестициях 43-летний мужчина увидел в интернете. Поверив в быстрое получение прибыли и надеясь с помощью этих денег выплатить ипотеку, электромонтёр оставил на сайте заявку для участия в «инвестиционном проекте». Через некоторое время ангарчанину позвонил незнакомый мужчина, и, представившись консультантом, убедил скачать программу, пройти «обучение» и сделать первый взнос в размере 200 тысяч рублей. Через несколько дней, увидев якобы растущую прибыль, мужчина перевёл на счета аферистов ещё 600 тысяч рублей.
Вскоре ему позвонили с номера, зарегистрированного в Великобритании, и рассказали, что поскольку сумма на счёте у ангарчанина увеличилась более чем на 20 тысяч долларов, его счет заблокирован. Для продолжения работы на инвестплатформе потребовалось заплатить за страховку и разблокировку счета ещё 600 тысяч рублей. Мужчина выполнил и это требование.
Однако, когда в дальнейшем он пытался вывести средства, у него постоянно возникали проблемы, для решения которых требовалось все большее вложение денег. Потратив собственные накопления, а также взятые взаймы деньги у матери и брата, мужчина оформил в банках кредиты на себя и на своих родственников. И только переведя аферистам 5 миллионов 400 тысяч рублей, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Электрик из Ангарска перевёл мошенникам 5,4 млн рублей
Происшествия, Фото:
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