Тихого домушника не заметила даже сторожевая собака
15 февраля в полицию поступило заявление от 67-летней жительницы Гусиноозёрска о краже.
Женщина рассказала, что неизвестный украл из её дома телевизор с акустической колонкой, металлическую 40-литровую флягу, 15 банок варенья и овощные заготовки. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Кражу она обнаружила после того, как пошла в очередной раз кормить свою сторожевую собаку.
По «горячим» следам полицейским удалось задержать и установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний мужчина.
- Зная о том, что жилище пустует, мужчина ночью разбил окно и проник в дом. При этом собака никак не отреагировала на злоумышленника. После кражи имущества он тем же способом покинул помещение и, сложив банки во флягу, колонку – в карман куртки, а телевизор, взяв подмышку, скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В настоящее время горожанин привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью своим родственникам и угон автомобиля у соседей. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
Житель Бурятии украл телевизор, разносолы и 15 банок варенья
Происшествия, Фото:
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