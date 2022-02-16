В Улан-Удэ ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП

Автомобиль врезался в машину с прицепом



16 февраля в Улан-Удэ в посёлке Энергетик водитель автомобиля Mitsubishi Diamante врезался в машину с прицепом марки Toyota Hilux, который был припаркован справа на проезжей части.



Подробности произошедшего опубликовали аварийные комиссары в паблике avarkom_kuzov_salon. По словам водителя, его ослепило солнце, он не видел припаркованный автомобиль и потому совершил столкновение.



ДТП произошло без пострадавших.



Также avarkom_kuzov_salon уточняет, что виновника ДТП отсутствует страховка машины. Это означает, что получить компенсацию за причинённый ущерб от страховой компании потерпевшему не получится. Ему придётся взыскивать ущерб непосредственно со второго участника аварии.



Один из подписчиков паблика предлагает строго наказывать водителей, которые ездят без страхового полиса транспортного средства:



«Пора уже вот таких беспечных водителей без ОСАГО лишать прав пожизненно, о себе не думают и о других, пытаясь сэкономить раз в год - они подвергают опасности и лишней трате времени других. Это равнозначно алкашу, садящемуся за руль».

