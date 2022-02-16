Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки

Бизнесмен давал взятки за приоритетную подачу вагонов
Судебные приставы взыскали с жителя Иркутска почти 3 млн рублей за дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба областного УФССП.
- Центральный районный суд Хабаровска установил, что иркутянин, являясь директором организации по перевозке грузов, передавал деньги сотруднику железнодорожной станции «Хабаровск II» за организацию приоритетной маневровой работы по подаче и уборке гружённых вагонов. Суд приговорил руководителя фирмы к 7 годам условно с испытательным срокам 4 года и 6 месяцев со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки, а также арестовал имущество гражданина до оплаты штрафа, - говорится в сообщении.
Судебные приставы разъяснили директору фирмы, что в случае неисполнения решения суда будет взыскано его арестованное имущество, а именно: деньги в размере одного млн рублей, автомобиль Mazda CX-5. Оценив серьезность положения, иркутянин оплатил уголовный штраф в полном объёме.
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Происшествия, Фото:
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