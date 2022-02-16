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Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки

Жителя Иркутска оштрафовали на 2,9 млн рублей за дачу взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бизнесмен давал взятки за приоритетную подачу вагонов

Судебные приставы взыскали с жителя Иркутска почти 3 млн рублей за дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба областного УФССП.

- Центральный районный суд Хабаровска установил, что иркутянин, являясь директором организации по перевозке грузов, передавал деньги сотруднику железнодорожной станции «Хабаровск II» за организацию приоритетной маневровой работы по подаче и уборке гружённых вагонов. Суд приговорил руководителя фирмы к 7 годам условно с испытательным срокам 4 года и 6 месяцев со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки, а также арестовал имущество гражданина до оплаты штрафа, - говорится в сообщении.

Судебные приставы разъяснили директору фирмы, что в случае неисполнения решения суда будет взыскано его арестованное имущество, а именно: деньги в размере одного млн рублей, автомобиль Mazda CX-5. Оценив серьезность положения, иркутянин оплатил уголовный штраф в полном объёме.


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