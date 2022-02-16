Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог

Убегающего вора увидели продавцы соседнего магазина



В отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение от работницы обувного магазина, сообщили в МВД по Бурятии.



Неизвестный украл со стеллажей две пары женских сапог. О происшедшем сотрудники узнали от коллег из магазина спорттоваров. Те увидели, как убегает мужчина с коробками в руках.



Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения в торговом центре сотрудник уголовного розыска узнал в подозреваемом ранее неоднократно судимого за кражи 32-летнего горожанина. Уже вскоре мужчина был задержан.



Задержанный признался, что воспользовался отсутствием продавцов в отделе женской обуви. Схватив пару коробок и беспрепятственно пройдя через антикражные ворота (охранников в магазине нет), он скрылся.



Женскую обувь мужчина планировал продать, но так и не успел. Задержанный нигде не работает.



Сапоги полицейские изъяли в целости и уже вернули в магазин.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

