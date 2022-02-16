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Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог

Улан-удэнец украл из магазина две пары женских сапог
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убегающего вора увидели продавцы соседнего магазина

В отдел полиции в Улан-Удэ поступило сообщение от работницы обувного магазина, сообщили в МВД по Бурятии.

Неизвестный украл со стеллажей две пары женских сапог. О происшедшем сотрудники узнали от коллег из магазина спорттоваров. Те увидели, как убегает мужчина с коробками в руках.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения в торговом центре сотрудник уголовного розыска узнал в подозреваемом ранее неоднократно судимого за кражи 32-летнего горожанина. Уже вскоре мужчина был задержан.

Задержанный признался, что воспользовался отсутствием продавцов в отделе женской обуви. Схватив пару коробок и беспрепятственно пройдя через антикражные ворота (охранников в магазине нет), он скрылся.

Женскую обувь мужчина планировал продать, но так и не успел. Задержанный нигде не работает.

Сапоги полицейские изъяли в целости и уже вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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