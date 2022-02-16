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Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов

Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина поверила сперва лжесотруднику банка, а затем фальшивому полицейскому

41-летняя улан-удэнка едва не перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.

Женщине позвонил якобы сотрудник банка. Он рассказал, что «злоумышленники привязали её банковскую карту к другому абонентскому номеру» - для оформления на её имя кредита и дальнейшего хищения денег.

Затем на связь с улан-удэнкой вышел, по легенде, сотрудник полиции. Он попросил помощи в поимке преступников. Звонивший убедил женщину следовать рекомендациям «банковского работника».

Выполняя инструкции собеседника и называя приходящие в смс пароли подтверждения, женщина и не поняла, как собственноручно оформила в онлайн-приложении кредит на сумму более двух миллионов рублей. Когда она обнаружила займ в личном кабинете, то прекратила общение с «сотрудниками банка» и решила перезвонить на номер полицейского.

Трубку на сей раз взял реальный сотрудник полиции. Он сразу распознал обман и предупредил улан-удэнку, что та стала жертвой мошенников.

Полицейский объяснил горожанке: нередко мошенники используют номера, копирующие реальные контакты правоохранительных ведомств, чем вводят граждан в заблуждение. Он посоветовал женщине незамедлительно обратиться на телефон экстренного вызова полиции «02» и в банк - аннулировать взятый кредит, что и сделала потерпевшая.

Жительница Улан-Удэ призналась: ранее она неоднократно слышала о том, что мошенники могут представляться сотрудниками полиции, Следственного комитета, прокуратуры, но сама с этим столкнулась впервые.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Полицейские устанавливают подозреваемых.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в конце 2021 года с улан-удэнцем. Он избежал хищения мошенниками 3,7 миллиона рублей, когда по пути к терминалу оплаты решил заехать на всякий случай в отдел полиции.

мошенничество

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