Женщина поверила сперва лжесотруднику банка, а затем фальшивому полицейскому
41-летняя улан-удэнка едва не перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
Женщине позвонил якобы сотрудник банка. Он рассказал, что «злоумышленники привязали её банковскую карту к другому абонентскому номеру» - для оформления на её имя кредита и дальнейшего хищения денег.
Затем на связь с улан-удэнкой вышел, по легенде, сотрудник полиции. Он попросил помощи в поимке преступников. Звонивший убедил женщину следовать рекомендациям «банковского работника».
Выполняя инструкции собеседника и называя приходящие в смс пароли подтверждения, женщина и не поняла, как собственноручно оформила в онлайн-приложении кредит на сумму более двух миллионов рублей. Когда она обнаружила займ в личном кабинете, то прекратила общение с «сотрудниками банка» и решила перезвонить на номер полицейского.
Трубку на сей раз взял реальный сотрудник полиции. Он сразу распознал обман и предупредил улан-удэнку, что та стала жертвой мошенников.
Полицейский объяснил горожанке: нередко мошенники используют номера, копирующие реальные контакты правоохранительных ведомств, чем вводят граждан в заблуждение. Он посоветовал женщине незамедлительно обратиться на телефон экстренного вызова полиции «02» и в банк - аннулировать взятый кредит, что и сделала потерпевшая.
Жительница Улан-Удэ призналась: ранее она неоднократно слышала о том, что мошенники могут представляться сотрудниками полиции, Следственного комитета, прокуратуры, но сама с этим столкнулась впервые.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Полицейские устанавливают подозреваемых.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в конце 2021 года с улан-удэнцем. Он избежал хищения мошенниками 3,7 миллиона рублей, когда по пути к терминалу оплаты решил заехать на всякий случай в отдел полиции.
Улан-удэнка в последний момент спаслась от потери двух миллионов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобиль мужчины оказался повреждён
Служебные собаки обследовали более 20 тысяч единиц багажа.
Пожар потушили соседи
Две пары собрались отметить День влюблённых, но всё едва не окончилось убийством
У молодого человека не было соответствующего разрешения
Момент кражи сняла камера видеонаблюдения
Начата доследственная проверка
Мужчине вынесли приговор
Мужчина получил условный срок
Для отбывания наказания юношу отправили в Красноярский край
Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон
Смертельная авария произошла вечером 14 февраля
Женщина получила условный срок
Хозяин оставил топящуюся печь и ушёл из дома
Свой товар покупатель так и не дождался