Автомобиль мужчины оказался повреждён
Накануне, 15 февраля, спасатели из Северобайкальска выезжали на лёд Байкала на поиски 59-летнего мужчины, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо».
Мужчина ехал с базы отдыха «Хакусы» в Северобайкальск. По пути он пробил два передних колеса, а аккумулятор в автомобиле сел.
На поиски пропавшего отправились пять спасателей и четыре единицы техники.
Ближе к полуночи его нашли. Находился попавший в беду мужчина в 18 км от Северобайкальска.
От медицинской помощи мужчина отказался.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля в Бурятии на Байкале спасли трёх рыбаков. На их автомобиле слетела шина, а вскоре кончился бензин.
В Бурятии спасли туриста, попавшего в беду на Байкале
Происшествия, Фото:
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