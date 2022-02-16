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В Бурятии спасли туриста, попавшего в беду на Байкале

В Бурятии спасли туриста, попавшего в беду на Байкале
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Автомобиль мужчины оказался повреждён

Накануне, 15 февраля, спасатели из Северобайкальска выезжали на лёд Байкала на поиски 59-летнего мужчины, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо».

Мужчина ехал с базы отдыха «Хакусы» в Северобайкальск. По пути он пробил два передних колеса, а аккумулятор в автомобиле сел.

На поиски пропавшего отправились пять спасателей и четыре единицы техники.

Ближе к полуночи его нашли. Находился попавший в беду мужчина в 18 км от Северобайкальска.

От медицинской помощи мужчина отказался.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля в Бурятии на Байкале спасли трёх рыбаков. На их автомобиле слетела шина, а вскоре кончился бензин. 
спасатели Байкал

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