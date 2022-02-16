Служебные собаки обследовали более 20 тысяч единиц багажа.
В 2021 году с помощью служебных собак читинские таможенники выявили 16 фактов незаконного перемещения через госграницу сильнодействующих веществ и наркотиков, частей животных, табака и табачных изделий, а также денежных знаков, сообщает пресс-служба Читинской таможни.
Так, за прошлый год служебные собаки обследовали более 66 тысяч грузовых транспортных средств, восемь воздушных транспортных средств, 203 тысячи железнодорожных вагонов и 20 606 единиц багажа.
Было обнаружено и изъято более 3,8 кг наркотических средств и 10 г сильнодействующих веществ (сибутрамин).
По этим фактам сотрудники Читинской таможни возбудили четыре уголовных дела. Сотрудники правоохранительных структур - 13 уголовных дел по незаконному приобретению, хранению, перевозке, переработке наркотических средств, психотропных веществ.
Помимо этого, собаки на службе выявляли дериваты животного происхождения – 64 штуки мускусной железы сибирской кабарги, 43 рога сайгака, 76 штук клыков медведя. Более 945 граммов табака, 4 блока сигарет, более 9 килограммов жевательного табака - насвая.
Как отмечают в ведомстве, лучшие результаты в работе показали Сергей Савин с немецкой овчаркой Варварой. На их счету восемь обнаружений наркотических средств общим весом 2,8 грамма.
На втором месте Батор Циримпилов с лабрадором Никой – четыре обнаружения, они находили дериваты животных 64 штуки (струя кабарги), 2,8 килограмма наркотических средств и 3,8 грамма сильнодействующих веществ.
Главный инспектор кинологического отдела Игорь Виноградов с бельгийской овчаркой Акирой обнаружили незадекларированные наличные на грузовом направлении пункта пропуска МАПП Забайкальск.
Собаки читинских таможенников находят наркотики, рога и клыки
Происшествия, Фото:
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