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В пригороде Улан-Удэ оставленные на печке дрова привели к пожару

В пригороде Улан-Удэ оставленные на печке дрова привели к пожару
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар потушили соседи

Вчера, 15 февраля, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь оперативно потушили соседи.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных возгорание в квартире было ликвидировано населением, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,

В итоге сгорели дрова на печи, оказались закопчены печь и потолок.

Пострадавших нет.

Пожар начался из-за того, что дрова оставили на печке, чтобы просушить их.


пожар

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