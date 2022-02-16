Пожар потушили соседи
Вчера, 15 февраля, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь оперативно потушили соседи.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных возгорание в квартире было ликвидировано населением, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,
В итоге сгорели дрова на печи, оказались закопчены печь и потолок.
Пострадавших нет.
Пожар начался из-за того, что дрова оставили на печке, чтобы просушить их.
В пригороде Улан-Удэ оставленные на печке дрова привели к пожару
Происшествия, Фото:
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