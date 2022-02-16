У молодого человека не было соответствующего разрешения
В Иркутской области транспортные полицейские задержали 23-летнего ранее судимого за разбой жителя Нижнеудинского района. В августе 2021 года он незаконно продал своему знакомому гладкоствольное ружье 16 калибра за 5,5 тысяч рублей. На это у него не было соответствующего разрешения правоохранительных органов.
Откуда вообще взялось это гладкоствольное оружие, сейчас выясняют полицейские.
На продавца возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы до четырёх лет. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области попался на незаконной продаже ружья
Происшествия, Фото:
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