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Житель Иркутской области попался на незаконной продаже ружья

Житель Иркутской области попался на незаконной продаже ружья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У молодого человека не было соответствующего разрешения

В Иркутской области транспортные полицейские задержали 23-летнего ранее судимого за разбой жителя Нижнеудинского района. В августе 2021 года он незаконно продал своему знакомому гладкоствольное ружье 16 калибра за 5,5 тысяч рублей. На это у него не было соответствующего разрешения правоохранительных органов.

Откуда вообще взялось это гладкоствольное оружие, сейчас выясняют полицейские.

На продавца возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы до четырёх лет. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

оружие

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