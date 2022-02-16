В Иркутской области самолёт экстренно сел из-за датчика утечки масла

Начата доследственная проверка



В Иркутской области вынужденную посадку совершил самолёт Ан-26-100. По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка.



Предварительно установлено, что 15 февраля около 11 часов в аэропорту Усть-Кут совершил вынужденную посадку самолёт Ан-26-100, выполнявший рейс Иркутск - Усть-Кут – Ербогачен. На борту сработала сигнализация, предупреждающая о течи масла в правом двигателе.



На борту самолёта находились 14 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.



- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



В ходе проверки дадут оценку будет как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета.



