Начата доследственная проверка
В Иркутской области вынужденную посадку совершил самолёт Ан-26-100. По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что 15 февраля около 11 часов в аэропорту Усть-Кут совершил вынужденную посадку самолёт Ан-26-100, выполнявший рейс Иркутск - Усть-Кут – Ербогачен. На борту сработала сигнализация, предупреждающая о течи масла в правом двигателе.
На борту самолёта находились 14 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В ходе проверки дадут оценку будет как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета.
В Иркутской области самолёт экстренно сел из-за датчика утечки масла
Происшествия, Фото:
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