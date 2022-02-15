Жителя Бурятии осудили за незаконную добычу каннабиса

Мужчина получил условный срок



Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Бурятии, который занимался незаконной добычей каннабиса.



- Мухоршибирским районным судом гражданин признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему назначено три года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.



В России за последние 10 лет изъято из незаконного оборота более 400 тонн наркотических и психотропных веществ.





