Мужчина получил условный срок
Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Бурятии, который занимался незаконной добычей каннабиса.
- Мухоршибирским районным судом гражданин признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему назначено три года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
В России за последние 10 лет изъято из незаконного оборота более 400 тонн наркотических и психотропных веществ.
Жителя Бурятии осудили за незаконную добычу каннабиса
Происшествия, Фото:
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