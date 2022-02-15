Жительница Бурятии простила воровку

Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон



Жительница Иволгинского района Бурятии обокрала свою знакомую в её доме. Произошло это, когда владелица дома отлучилась.



Было возбуждено уголовное дело о краже.



В ходе судебного разбирательства от потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Женщина полностью возместила ущерб, а потерпевшая к ней больше не имеет претензий.



Уголовное дело было прекращено, сообщили в пресс-службе суда.

