Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон
Жительница Иволгинского района Бурятии обокрала свою знакомую в её доме. Произошло это, когда владелица дома отлучилась.
Было возбуждено уголовное дело о краже.
В ходе судебного разбирательства от потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Женщина полностью возместила ущерб, а потерпевшая к ней больше не имеет претензий.
Уголовное дело было прекращено, сообщили в пресс-службе суда.
Жительница Бурятии простила воровку
Происшествия, Фото:
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