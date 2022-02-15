Смертельная авария произошла вечером 14 февраля
Смертельное ДТП произошло вечером 14 февраля в Иркутск на улице Байкальская. 34-летний водитель Toyota Corolla Fielder при повороте налево на перекрёстке улицы Донская столкнулся с автомобилем Porsche, водитель которого двигался во встречном направлении.
- В результате ДТП водители машин и пассажир получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. 21-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
В Иркутске в столкновении Toyota и Porsche погиб 21-летний парень
Происшествия, Фото:
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