В Иркутске в столкновении Toyota и Porsche погиб 21-летний парень

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла вечером 14 февраля



Смертельное ДТП произошло вечером 14 февраля в Иркутск на улице Байкальская. 34-летний водитель Toyota Corolla Fielder при повороте налево на перекрёстке улицы Донская столкнулся с автомобилем Porsche, водитель которого двигался во встречном направлении.



- В результате ДТП водители машин и пассажир получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. 21-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

