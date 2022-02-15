Жительницу Бурятии осудили за попытку кражи денег

Женщина получила условный срок



Жительница Хоринского района Бурятии признана виновной в покушении на кражу с банковского счёта.



Женщина пыталась украсть деньги с чужой карты. Всего на счету было около четырёх тысяч рублей.



В суде подсудимая вину признала полностью.



Суд назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



- Приговор суда вступил в законную силу, сторонами не был обжалован в апелляционном порядке, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

