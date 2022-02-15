Женщина получила условный срок
Жительница Хоринского района Бурятии признана виновной в покушении на кражу с банковского счёта.
Женщина пыталась украсть деньги с чужой карты. Всего на счету было около четырёх тысяч рублей.
В суде подсудимая вину признала полностью.
Суд назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
- Приговор суда вступил в законную силу, сторонами не был обжалован в апелляционном порядке, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Жительницу Бурятии осудили за попытку кражи денег
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина получила условный срок
Хозяин оставил топящуюся печь и ушёл из дома
Свой товар покупатель так и не дождался
Курятник сгорел поздним вечером
Огонь повредил моторный отсек
Мужчина сдал украденное за 4,5 тысячи рублей
Движение трамваев на Шишковку закрыто
Ручей не проявлял активность 10 лет до этого дня
Едва не убивший супругу мужчина отправился за решётку
Женщина более 10 раз сообщила мошенникам приходящие коды подтверждения
Молодой человек в гневе повредил машину, стоявшую во дворе
Мужчину убили за проступок, который он не совершал
ОНФ призывает природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор вмешаться в ситуацию
Полицейские обнаружили более 80 кг сушёных растений
Сейсмособытие зарегистрировали в Могочинском районе