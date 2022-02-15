В Бурятии дом сгорел из-за оставленной без присмотра печки





Вчера днём, 14 февраля, в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сгорела дача.- На момент прибытия пожарные строение изнутри было полностью охвачено огнём.В результате пожара дом выгорел изнутри на общей площади 30 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что хозяин оставил без присмотра топящуюся печь.Также вчера днём в селе Унэгэтэй Заиграевского района загорелся гараж.- На момент прибытия первого подразделения из гаража шёл дым. В результате пожара выгорела стена внутри гаража на площади 3 кв. м., - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Причиной также названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.