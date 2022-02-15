В Бурятии дом сгорел из-за оставленной без присмотра печки

Хозяин оставил топящуюся печь и ушёл из дома
Вчера днём, 14 февраля, в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сгорела дача.
- На момент прибытия пожарные строение изнутри было полностью охвачено огнём.
В результате пожара дом выгорел изнутри на общей площади 30 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что хозяин оставил без присмотра топящуюся печь.
Также вчера днём в селе Унэгэтэй Заиграевского района загорелся гараж.
- На момент прибытия первого подразделения из гаража шёл дым. В результате пожара выгорела стена внутри гаража на площади 3 кв. м., - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной также названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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