Майнер из Иркутской области перевёл мошенникам больше миллиона

Свой товар покупатель так и не дождался



В полицию поступило заявление от 47-летнего жителя Нижнеилимского района Иркутской области о хищении его денег. Он сообщил, что перечислил крупную сумму денег на покупку оборудования для майнинга. Однако оплаченный товар так и не получил, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



- Мужчина обнаружил в телеграм-канале объявление о продаже оборудования для майнинга (добычи) криптовалют. После чего связался через личные сообщения с продавцом, оформил заказ и в течение нескольких дней перевёл необходимую сумму на счёт, который указал неизвестный. Когда в обозначенный срок товар не пришел, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, - говорится в сообщении.



Полицейские призывают граждан быть внимательными и бдительными при совершении различных сделок с помощью Интернет-ресурсов и мессенджеров, тщательнее перепроверять всю информацию и критически относится к предложениям незнакомых людей о проведении различных финансовых операций.



