В Бурятии полыхал автомобиль

Вечером 15 февраля в селе Иволгинск в Бурятии загорелся легковой автомобиль.Огонь повредил моторный отсек на площади 0,5 кв.м.- Причиной пожара, вероятно, послужила неисправность электропроводки транспортного средства, а именно короткое замыкание электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

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