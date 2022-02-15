В Бурятии полыхал автомобиль

Огонь повредил моторный отсек
Вечером 15 февраля в селе Иволгинск в Бурятии загорелся легковой автомобиль.
Огонь повредил моторный отсек на площади 0,5 кв.м.
- Причиной пожара, вероятно, послужила неисправность электропроводки транспортного средства, а именно короткое замыкание электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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