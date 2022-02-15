Житель Иркутской области украл оборудование для заземления

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Мужчина сдал украденное за 4,5 тысячи рублей



30-летний ранее судимый житель город Тайшета в Иркутской области привлекли к уголовной ответственности за кражу. Он украл из контейнера для хранения инструментов оборудование для заземления контактной сети. Ущерб составил почти 34 тысячи рублей.



Украденное он сдал в пункт приёма металла за 4,5 тысячи рублей, деньги потратил.



Транспортные полицейские изъяли украденное оборудование, скоро оно будет возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





