Мужчина сдал украденное за 4,5 тысячи рублей
30-летний ранее судимый житель город Тайшета в Иркутской области привлекли к уголовной ответственности за кражу. Он украл из контейнера для хранения инструментов оборудование для заземления контактной сети. Ущерб составил почти 34 тысячи рублей.
Украденное он сдал в пункт приёма металла за 4,5 тысячи рублей, деньги потратил.
Транспортные полицейские изъяли украденное оборудование, скоро оно будет возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл оборудование для заземления
Происшествия, Фото:
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