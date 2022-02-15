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В Улан-Удэ «проснувшийся» ручей грозит подтоплением

В Улан-Удэ «проснувшийся» ручей грозит подтоплением
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ручей не проявлял активность 10 лет до этого дня

Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям мониторили ледообразование на водоёмах Улан-Удэ, и обнаружили выход воды на ручье в микрорайоне Дивизионный. Это грозит подтоплением прилегающей к ручью территории, сообщили в администрации города.



Сложность заключалась в том, что на ручье произошла застройка. Поэтому было решено разобрать часть забора на земельном участке по улице Каменной для отвода воды.

Сейчас на месте проводит обследование мобильная группа комбината по благоустройству. После начнутся работы по прочистке русла реки с привлечением техники для распиловки льда.

Отмечается, что ручьи не проявляли активность в течение 10 лет, но из-за погодных условий они «проснулись». На остальных ручьях города ситуация остаётся стабильной, специалисты держат их под контролем.
подтопление ручей

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