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Ревнивый житель Бурятии вонзил нож в супругу

Ревнивый житель Бурятии вонзил нож в супругу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Едва не убивший супругу мужчина отправился за решётку

Житель Хоринского района Бурятии, вонзивший нож в грудную клетку жены, предстал перед судом. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло в период испытательного срока мужчины. С ним случился приступ ревности, когда он был пьян. В итоге мужчина схватил со стола хозяйственный нож и ранил супругу в грудную клетку.

На суде мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Наказание по предыдущему приговору отменено, и мужчину приговорили к четырём годам колонии общего режима.

- Приговор суда вступил в законную силу, сторонами не был обжалован в апелляционном порядке, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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