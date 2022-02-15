Ревнивый житель Бурятии вонзил нож в супругу

Едва не убивший супругу мужчина отправился за решётку



Житель Хоринского района Бурятии, вонзивший нож в грудную клетку жены, предстал перед судом. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Преступление произошло в период испытательного срока мужчины. С ним случился приступ ревности, когда он был пьян. В итоге мужчина схватил со стола хозяйственный нож и ранил супругу в грудную клетку.



На суде мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.



Наказание по предыдущему приговору отменено, и мужчину приговорили к четырём годам колонии общего режима.



- Приговор суда вступил в законную силу, сторонами не был обжалован в апелляционном порядке, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

