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Улан-удэнка лишилась сбережений, поверив в ковидные компенсации

Улан-удэнка лишилась сбережений, поверив в ковидные компенсации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, МВД по Бурятии
Женщина более 10 раз сообщила мошенникам приходящие коды подтверждения

Вечером 11 февраля в полицию Октябрьского района обратилась 60-летняя улан-удэнка, ставшая жертвой мошенников. Женщина рассказала, что получила сообщение в соцсети от подруги о выплате компенсации, которая якобы положена в связи с пандемией коронавируса.

Примечательно, что ранее в социальных сетях женщина со своей подругой не общалась, только созванивалась по телефону.

В переписке «подруга» попросила пенсионерку указать данные банковской карты для получения выплат и сумму средств на счёте. Женщина сначала сомневалась, но потом собеседница смогла её убедить. Доверившись, как она думала, подруге, улан-удэнка указала необходимую информацию. И даже когда стали приходить смс-оповещения о подтверждении операций, она не заподозрила неладное.

В переписке женщина более 10 раз сообщила собеседнице приходящие коды подтверждения.

После этого улан-удэнка обнаружила, что со счёта похищено более 450 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Установлено, что аферисты использовали фейковую страницу, сообщили в МВД по Бурятии.




 

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