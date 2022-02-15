Молодой человек в гневе повредил машину, стоявшую во дворе
9 февраля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление от 39-летнего автовладельца. Его иномарку, припаркованную возле многоквартирного дома, повредил неизвестный, сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что проснулся ночью от срабатывания автосигнализации. Выйдя на балкон, он увидел двух проходивших по улице молодых людей, и не придал значения происшедшему. Уже утром он заметил вмятину на капоте машины и трещины от удара на лобовом стекле. Ущерб оценён на сумму в 80 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний студент вуза.
Выяснилось, что молодой человек распивал в кафе спиртное с друзьями-студентами по случаю дня рождения одного из них. А ночью, возвращаясь в общежитие с участником компании, повздорил с ним и выместил гнев на чужом автомобиле. Кулаком он повредил лобовое стекло и капот иномарки.
В содеянном парень признался.
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.
Улан-удэнец выместил гнев, повредив чужую машину
Происшествия, Фото:
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