Мужчину убили за проступок, который он не совершал
Утром 13 февраля в подъезде дома на улице Денисова в Улан-Удэ обнаружили труп мужчины.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Во время осмотра места происшествия рядом с телом были найдены следы волочения. Они привели к квартире на втором этаже дома. Вскоре был задержан подозреваемый – 57-летний приятель хозяина этой квартиры.
По данным следствия, утром 13 февраля обвиняемый встретился с малознакомым мужчиной, которого заподозрил в краже денег у своего друга. Он отвёл его в квартиру к тому самому приятелю и угрожал расправой, требуя вернуть деньги.
Однако мужчина не сознавался в краже. Тогда обвиняемый взял на кухне нож и ударил им в грудь своей жертве, убив на месте.
После этого убийца отволок его тело на первый этаж, оставил в подъезде и убежал.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Улан-Удэ убийца выбросил труп в подъезд
Происшествия, Фото:
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