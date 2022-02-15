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В Улан-Удэ убийца выбросил труп в подъезд

В Улан-Удэ убийца выбросил труп в подъезд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину убили за проступок, который он не совершал

Утром 13 февраля в подъезде дома на улице Денисова в Улан-Удэ обнаружили труп мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Во время осмотра места происшествия рядом с телом были найдены следы волочения. Они привели к квартире на втором этаже дома. Вскоре был задержан подозреваемый – 57-летний приятель хозяина этой квартиры.

По данным следствия, утром 13 февраля обвиняемый встретился с малознакомым мужчиной, которого заподозрил в краже денег у своего друга. Он отвёл его в квартиру к тому самому приятелю и угрожал расправой, требуя вернуть деньги.

Однако мужчина не сознавался в краже. Тогда обвиняемый взял на кухне нож и ударил им в грудь своей жертве, убив на месте.

После этого убийца отволок его тело на первый этаж, оставил в подъезде и убежал.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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