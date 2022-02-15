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Пригородное село в Бурятии задыхается от чёрного дыма

Пригородное село в Бурятии задыхается от чёрного дыма
Происшествия,  Фото:ОНФ в Бурятии
ОНФ призывает природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор вмешаться в ситуацию

В пригородном селе Сотниково работает предприятие, которое занимается сбором, транспортировкой и утилизацией опасных отходов, в том числе медицинских. Как следствие – чёрный едкий дым, который регулярно валит из труб местной котельной.

- По словам владельца предприятия, котельная сдана в аренду юридическому лицу. Но никто так и не смог пояснить, что же именно там жгут и насколько это безопасно. Договор аренды котельной установки никто показать не смог, ответа на вопрос о графике замены фильтров тоже не последовало, - сообщают активисты Народного фронта в Бурятии.

Эксперты полагают, что оборудование не состоит на учёте в Росприроднадзоре, а в деятельности бизнесменов усматривается ряд недочетов. Например, есть основание говорить о нарушении границ санитарной зоны.

Отделение Народного фронта Бурятии призывает природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор вмешаться в ситуацию в Сотниково и проверить соблюдение норм законодательства, оценить степень вреда для здоровья населения. ОНФ направило соответствующие обращения в эти инстанции.

- Мы направили запрос в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру с просьбой проверить деятельность предприятий, работающих на данной территории в селе Сотниково. Нас волнует безопасность местных жителей, которые пожаловались на высокую задымленность территории в зоне работы предприятия. Учитывая, что предприятие работает с отходами I-IV классов опасности, считаем принципиально важным вопрос о всесторонней проверке привлеченных надзорных органов деятельности и оценке не только соблюдения норм природоохранного законодательства, но и степени вреда для здоровья населения, – прокомментировала эксперт тематической площадки Народного фронта «Экология» в Бурятии Юлия Сухарева.

ОНФ загрязнение воздуха

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