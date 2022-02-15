Иркутянин выращивал коноплю в своём доме на продажу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские обнаружили более 80 кг сушёных растений



В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков растительного происхождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



При участии спецназа «Гром» был задержан 49-летний мужчина. По предварительным данным, ранее неоднократно судимый иркутянин продавал наркотики каннабисной группы. Передача происходила из рук в руки за наличный расчёт.



Марихуану он выращивал в собственном доме.



- По месту жительства у фигуранта нашли оборудованную комнату со специальным освещением и системой вентиляции, в которой находилось несколько кустов. Также сыщики обнаружили и изъяли девять мешков с сухим растением общим весом более 80 кг, упаковочный материал, банковскую карту и сотовый телефон. Содержимое предстоит определить экспертам-криминалистам. Подозреваемый заявил следователям, что выращивал запрещённые к культивированию растения для собственного употребления, - говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств, расследование продолжается.

