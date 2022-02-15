Полицейские обнаружили более 80 кг сушёных растений
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков растительного происхождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
При участии спецназа «Гром» был задержан 49-летний мужчина. По предварительным данным, ранее неоднократно судимый иркутянин продавал наркотики каннабисной группы. Передача происходила из рук в руки за наличный расчёт.
Марихуану он выращивал в собственном доме.
- По месту жительства у фигуранта нашли оборудованную комнату со специальным освещением и системой вентиляции, в которой находилось несколько кустов. Также сыщики обнаружили и изъяли девять мешков с сухим растением общим весом более 80 кг, упаковочный материал, банковскую карту и сотовый телефон. Содержимое предстоит определить экспертам-криминалистам. Подозреваемый заявил следователям, что выращивал запрещённые к культивированию растения для собственного употребления, - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств, расследование продолжается.
Иркутянин выращивал коноплю в своём доме на продажу
Происшествия, Фото:
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