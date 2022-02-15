Сейсмособытие зарегистрировали в Могочинском районе
- 14 февраля в 22 часа 45 минут по читинскому времени поступила информация о том, что в 35 километрах от сёл Ксеньевка и Сбега Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 3,9, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В единую дежурно-диспетчерскую службу Могочинского района сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не было. Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 февраля до Бурятии «докатилось» монгольское землетрясение.
В Забайкалье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 балла
Происшествия, Фото:
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