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Житель Бурятии незаконно хранил более десятка патронов

Житель Бурятии незаконно хранил более десятка патронов
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Незаконные боеприпасы обнаружили росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили условия хранения огнестрельного оружия у владельцев в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.

В сейфе у одного из владельцев наряду с зарегистрированным охотничьим ружьем были обнаружены 17 патронов без разрешительных документов.

- Незаконно хранящиеся боеприпасы были изъяты. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


По уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет.

Росгвардия боеприпасы

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