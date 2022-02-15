Житель Бурятии незаконно хранил более десятка патронов

Незаконные боеприпасы обнаружили росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили условия хранения огнестрельного оружия у владельцев в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.
В сейфе у одного из владельцев наряду с зарегистрированным охотничьим ружьем были обнаружены 17 патронов без разрешительных документов.
- Незаконно хранящиеся боеприпасы были изъяты. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет.
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