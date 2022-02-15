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В Улан-Удэ около часа простаивали трамваи

В Улан-Удэ около часа простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в утренние часы

В понедельник, 14 февраля, в 6:42 произошёл отжиг контактного провода на остановке общественного транспорта «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны.

В 7:10 открыли движение трамваев маршрутов № 1, 4,7 с остановки «Лицей» в сторону центра города. Трамваи простаивали полчаса.

В 7:29 восстановлено движение трамваев с остановки «Элеватор» в сторону города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя – около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



трамвай

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