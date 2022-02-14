В Бурятии в лесу задержали нарушителя с ружьём

При себе у мужчины было одноствольное ружьё



В Закаменском районе Бурятии на территории общедоступных охотничьих угодий госинспектор Бурприроднадзора задержал нарушителя с нелегальным гладкоствольным ружьём модели «ИЖ-1». У мужчины не было разрешения на охоту.



Оружие было конфисковано.



- В соответствии с правилами охоты из рриказа Минприроды РФ № 477 от 24.07.2020 года, при осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов, - пояснили в пресс-службе Бурприроднадзора



За нарушение правил охоты грозит штраф до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 до 35 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты. Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Нарушителям грозит до пяти лет колонии.

