ДТП произошло на федеральной автодороге Чита - Забайкальск
Около полудня 14 февраля в Могойтуйском районе Забайкальского края водитель автомобиля «Субару Легаси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Фиат». Микроавтобус двигался по маршруту «Забайкальск-Чита», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- В салоне микроавтобуса находились восемь человек, их, а также водителя доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был семилетний ребенок, он уже осмотрен врачами, травм не обнаружено. На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель иномарки также доставлен в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.
На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД Устанавливаются все обстоятельства.
Представитель пресс-службы краевого минздрава сообщил, что девять пострадавших доставили в Агинскую центральную районную больницу. Восемь человек госпитализировали, один от госпитализации отказался.
В Забайкальском крае в ДТП с маршруткой погиб человек
Происшествия, Фото:
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