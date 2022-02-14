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В Забайкальском крае в ДТП с маршруткой погиб человек

В Забайкальском крае в ДТП с маршруткой погиб человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на федеральной автодороге Чита - Забайкальск

Около полудня 14 февраля в Могойтуйском районе Забайкальского края водитель автомобиля «Субару Легаси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Фиат». Микроавтобус двигался по маршруту «Забайкальск-Чита», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

- В салоне микроавтобуса находились восемь человек, их, а также водителя доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был семилетний ребенок, он уже осмотрен врачами, травм не обнаружено. На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель иномарки также доставлен в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД Устанавливаются все обстоятельства.

Представитель пресс-службы краевого минздрава сообщил, что девять пострадавших доставили в Агинскую центральную районную больницу. Восемь человек госпитализировали, один от госпитализации отказался.
ДТП смерть

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