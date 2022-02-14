В Забайкальском крае в ДТП с маршруткой погиб человек

ДТП произошло на федеральной автодороге Чита - Забайкальск



Около полудня 14 февраля в Могойтуйском районе Забайкальского края водитель автомобиля «Субару Легаси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Фиат». Микроавтобус двигался по маршруту «Забайкальск-Чита», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



- В салоне микроавтобуса находились восемь человек, их, а также водителя доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был семилетний ребенок, он уже осмотрен врачами, травм не обнаружено. На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель иномарки также доставлен в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.



На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД Устанавливаются все обстоятельства.



Представитель пресс-службы краевого минздрава сообщил, что девять пострадавших доставили в Агинскую центральную районную больницу. Восемь человек госпитализировали, один от госпитализации отказался.

