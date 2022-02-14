Очередное землетрясение произошло на озере Хубсугул
Землетрясение магнитудой 4,1 энергетическим классом 11,4 произошло в воскресенье, 13 февраля, в Монголии рядом с государственной границей РФ, сообщает «Интерфакс».
По данным российских сейсмостанций, подземный толчок был зарегистрирован в 20:45 по местному времени. Эпицентр находился в 50 км от границы РФ в акватории монгольского озера Хубсугул, которое называют «младшим братом» озера Байкал.
Согласно оперативным данным, на территории России в приграничном посёлке Монды Тункинского района Бурятии ощущалось 3 балла.
С начала текущего года это четвёртое ощутимое землетрясение в районе Хубсугула.
На сайте Байкальского филиала также сообщается, что за прошедшие выходные в Байкальской рифтовой зоне было зафиксировано ещё три подземных толчка - два слабых в районе Северомуйского тоннеля БАМ один магнитудой 3,6 в Олекминском районе Якутии.
Байкальская рифтовая зона, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяжённость около 2 тыс. км. В её центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул, на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль. Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в Муйском районе Бурятии произошло два землетрясения. Магнитуда составляла 3,9 и 4 балла.
Монгольское землетрясение докатилось до Бурятии
Происшествия, Фото:
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