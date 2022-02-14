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Улан-удэнец украл куртку в больнице, чтобы подарить возлюбленной

Улан-удэнец украл куртку в больнице, чтобы подарить возлюбленной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кражу мужчину совершил, придя к врачу

Вечером 11 февраля в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 20-летняя студентка вуза.

- Неизвестный украл с вешалки в помещении медучреждения её куртку с шапкой и документами, пока она находилась на приёме у врача. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские на следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний посетитель больницы.

Выяснилось, что нетрезвый мужчина вместе с сожительницей пришёл за медпомощью, поскольку поскользнулся и повредил голову. После завершения осмотра он, уходя из медучреждения, прихватил чужое имущество.

Сожительница такого поступка не одобрила и потребовала вернуть на место верхнюю одежду, но мужчина её не послушал. Чужую куртку он пытался «подарить» возлюбленной, но она подарок не приняла.

Подозреваемый ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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