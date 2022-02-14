Дорогую «добычу» вор продал за бесценок
Полицейские задержали подозреваемого в кражах в 100-х кварталах Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вором оказался 29-летний местный житель. Установлена его причастность к двум «дорогим» кражам.
Так, днём 31 января горожанин украл дорогой спортивный велосипед с 30 скоростями из гаража в 111 микрорайоне. Навесной замок он сбил металлической палкой. На украденном велосипеде вор доехал до точки скупки, куда и продал его, причём за бесценок.
Ночью 4 февраля он вновь совершил кражу. На этот раз добычей стал гироскутер из кладовой в подвале многоквартирного дома в 110 микрорайоне. При этом в подъезд, где находился вход в подвал, улан-удэнец зашёл беспрепятственно, так как дверь не была оборудована домофоном. А затем с лёгкостью избавился от навесных замков на дверях подвала и кладовки.
Гироскутер молодой человек также сдал в скупку.
Ущерб, причинённый владельцам имущества, превысил 30 тысяч рублей, в то время как сумма вырученных им денег едва превысила две тысячи рублей.
Подозреваемый ранее был неоднократно судим. В октябре 2021 года он освободился из мест лишения свободы, где сидел за имущественные преступления. Нигде не работает.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Украденное полицейские изъяли, велосипед уже возвращён владельцу.
Улан-удэнец украл гироскутер и велосипед с 30 скоростями
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Очередное землетрясение произошло на озере Хубсугул
Кражу мужчину совершил, придя к врачу
Дорогую «добычу» вор продал за бесценок
В лошадь в темноте врезался один из микроавтобусов
Женщина осталась жить у знакомой
Ребёнок оставил включённый электроприбор на диване
Женщина устроила пожар из неприязни
Грабитель орудовал в 100-х кварталах
Произошёл незначительный розлив нефтепродуктов
Спасатели проникли в квартиру в присутствии полицейского
Момент поджога сняла камера наблюдения
Полиция ищет мошенников
Следователи раскрыли подробности шокирующей истории о том, как отчим открыл огонь из ружья по пасынкам. Ситуацию на личный контроль взял глава Бурятии
Мужчина, открывший стрельбу, пытался скрыться
Юная пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой