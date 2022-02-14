 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 февраля

13 февраля

Популярное

Улан-удэнец украл гироскутер и велосипед с 30 скоростями

Улан-удэнец украл гироскутер и велосипед с 30 скоростями
Происшествия,  Фото:pexels.com
Дорогую «добычу» вор продал за бесценок

Полицейские задержали подозреваемого в кражах в 100-х кварталах Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вором оказался 29-летний местный житель. Установлена его причастность к двум «дорогим» кражам.

Так, днём 31 января горожанин украл дорогой спортивный велосипед с 30 скоростями из гаража в 111 микрорайоне. Навесной замок он сбил металлической палкой. На украденном велосипеде вор доехал до точки скупки, куда и продал его, причём за бесценок.

Ночью 4 февраля он вновь совершил кражу. На этот раз добычей стал гироскутер из кладовой в подвале многоквартирного дома в 110 микрорайоне. При этом в подъезд, где находился вход в подвал, улан-удэнец зашёл беспрепятственно, так как дверь не была оборудована домофоном. А затем с лёгкостью избавился от навесных замков на дверях подвала и кладовки.

Гироскутер молодой человек также сдал в скупку.

Ущерб, причинённый владельцам имущества, превысил 30 тысяч рублей, в то время как сумма вырученных им денег едва превысила две тысячи рублей.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим. В октябре 2021 года он освободился из мест лишения свободы, где сидел за имущественные преступления. Нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Украденное полицейские изъяли, велосипед уже возвращён владельцу.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монгольское землетрясение докатилось до Бурятии
Монгольское землетрясение докатилось до Бурятии
Происшествия, 14.02.2022
Очередное землетрясение произошло на озере Хубсугул
Улан-удэнец украл гироскутер и велосипед с 30 скоростями
Улан-удэнец украл гироскутер и велосипед с 30 скоростями
Происшествия, 14.02.2022
Дорогую «добычу» вор продал за бесценок
В Иркутской области в ДТП с автобусами и лошадью пострадали пять человек
В Иркутской области в ДТП с автобусами и лошадью пострадали пять человек
Происшествия, 14.02.2022
В лошадь в темноте врезался один из микроавтобусов
В Бурятии ребёнок, включивший кипятильник, устроил пожар
В Бурятии ребёнок, включивший кипятильник, устроил пожар
Происшествия, 14.02.2022
Ребёнок оставил включённый электроприбор на диване  
Иркутянка сожгла палатку и собаку бомжей
Иркутянка сожгла палатку и собаку бомжей
Происшествия, 14.02.2022
Женщина устроила пожар из неприязни  
В Иркутской области опрокинулся бензовоз с дизельным топливом
В Иркутской области опрокинулся бензовоз с дизельным топливом
Происшествия, 14.02.2022
Произошёл незначительный розлив нефтепродуктов
В Бурятии спасатели пришли на помощь к женщине через окно
В Бурятии спасатели пришли на помощь к женщине через окно
Происшествия, 14.02.2022
Спасатели проникли в квартиру в присутствии полицейского
Обидевшийся на возлюбленную улан-удэнец поджёг склад
Обидевшийся на возлюбленную улан-удэнец поджёг склад
Происшествия, 14.02.2022
Момент поджога сняла камера наблюдения
В Бурятии отчим прострелил ноги подросткам, приняв старшего за любовника жены
В Бурятии отчим прострелил ноги подросткам, приняв старшего за любовника жены
Происшествия, 14.02.2022
Следователи раскрыли подробности шокирующей истории о том, как отчим открыл огонь из ружья по пасынкам. Ситуацию на личный контроль взял глава Бурятии
В Бурятии отчим стрелял из ружья по подросткам
В Бурятии отчим стрелял из ружья по подросткам
Происшествия, 14.02.2022
Мужчина, открывший стрельбу, пытался скрыться
В Улан-Удэ девочку выгнали из трамвая в 30-градусный мороз
В Улан-Удэ девочку выгнали из трамвая в 30-градусный мороз
Происшествия, 14.02.2022
Юная пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^