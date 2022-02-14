Улан-удэнец украл гироскутер и велосипед с 30 скоростями

Дорогую «добычу» вор продал за бесценок



Полицейские задержали подозреваемого в кражах в 100-х кварталах Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вором оказался 29-летний местный житель. Установлена его причастность к двум «дорогим» кражам.



Так, днём 31 января горожанин украл дорогой спортивный велосипед с 30 скоростями из гаража в 111 микрорайоне. Навесной замок он сбил металлической палкой. На украденном велосипеде вор доехал до точки скупки, куда и продал его, причём за бесценок.



Ночью 4 февраля он вновь совершил кражу. На этот раз добычей стал гироскутер из кладовой в подвале многоквартирного дома в 110 микрорайоне. При этом в подъезд, где находился вход в подвал, улан-удэнец зашёл беспрепятственно, так как дверь не была оборудована домофоном. А затем с лёгкостью избавился от навесных замков на дверях подвала и кладовки.



Гироскутер молодой человек также сдал в скупку.



Ущерб, причинённый владельцам имущества, превысил 30 тысяч рублей, в то время как сумма вырученных им денег едва превысила две тысячи рублей.



Подозреваемый ранее был неоднократно судим. В октябре 2021 года он освободился из мест лишения свободы, где сидел за имущественные преступления. Нигде не работает.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Украденное полицейские изъяли, велосипед уже возвращён владельцу.



