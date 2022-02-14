В Иркутской области в ДТП с автобусами и лошадью пострадали пять человек

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

В лошадь в темноте врезался один из микроавтобусов



В Жигаловском районе Иркутской области вечером 13 февраля столкнулись два автобуса и лошадь.



Всё произошло на 355 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Там столкнулись два микроавтобуса «Тойота Хайс». По предварительной информации, сопутствовало возникновению аварии столкновение одного из микроавтобусов с лошадью, которая переходила проезжую часть в тёмное время суток.



В результате аварии пострадали пятеро пассажиров автобусов, в том числе один несовершеннолетний.



- Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося для дачи правовой оценки действиям участников дорожного движения, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.



