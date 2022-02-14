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В Иркутской области в ДТП с автобусами и лошадью пострадали пять человек

В Иркутской области в ДТП с автобусами и лошадью пострадали пять человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
В лошадь в темноте врезался один из микроавтобусов

В Жигаловском районе Иркутской области вечером 13 февраля столкнулись два автобуса и лошадь.

Всё произошло на 355 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Там столкнулись два микроавтобуса «Тойота Хайс». По предварительной информации, сопутствовало возникновению аварии столкновение одного из микроавтобусов с лошадью, которая переходила проезжую часть в тёмное время суток.

В результате аварии пострадали пятеро пассажиров автобусов, в том числе один несовершеннолетний.

- Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося для дачи правовой оценки действиям участников дорожного движения, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

ДТП

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