В лошадь в темноте врезался один из микроавтобусов
В Жигаловском районе Иркутской области вечером 13 февраля столкнулись два автобуса и лошадь.
Всё произошло на 355 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Там столкнулись два микроавтобуса «Тойота Хайс». По предварительной информации, сопутствовало возникновению аварии столкновение одного из микроавтобусов с лошадью, которая переходила проезжую часть в тёмное время суток.
В результате аварии пострадали пятеро пассажиров автобусов, в том числе один несовершеннолетний.
- Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося для дачи правовой оценки действиям участников дорожного движения, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП с автобусами и лошадью пострадали пять человек
Происшествия, Фото:
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