Женщина осталась жить у знакомой
В Улан-Удэ полицейские нашли 45-летнюю местную жительницу, объявленную в розыск. Женщина ушла из дома по улице Терешкой 29 ноября 2021 года. Как оказалось, всё это время она живёт у знакомой, а домой возвращаться не собирается. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что с ней всё в порядке.
Также живым найден пропавший 47-летний житель Иволгинского района. Об этом полицейским сообщили живущие в Тулунже родственники мужчины, к которым он пришёл после полуторамесячного отсутствия.
По словам разыскиваемого, всё это время он находился в Джидинском районе, где подрабатывал на животноводческой ферме неподалёку от села Боргой. С ним тоже всё в порядке.
Благополучно завершились поиски 37-летней жительницы села Кижинга, которая пропала 7 февраля. Пока её искали родные, женщина находилась в Улан-Удэ у своего знакомого.
Пропавшая улан-удэнка нашлась и не захотела возвращаться домой
Происшествия, Фото:
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