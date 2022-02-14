Пропавшая улан-удэнка нашлась и не захотела возвращаться домой

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина осталась жить у знакомой



В Улан-Удэ полицейские нашли 45-летнюю местную жительницу, объявленную в розыск. Женщина ушла из дома по улице Терешкой 29 ноября 2021 года. Как оказалось, всё это время она живёт у знакомой, а домой возвращаться не собирается. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что с ней всё в порядке.



Также живым найден пропавший 47-летний житель Иволгинского района. Об этом полицейским сообщили живущие в Тулунже родственники мужчины, к которым он пришёл после полуторамесячного отсутствия.



По словам разыскиваемого, всё это время он находился в Джидинском районе, где подрабатывал на животноводческой ферме неподалёку от села Боргой. С ним тоже всё в порядке.



Благополучно завершились поиски 37-летней жительницы села Кижинга, которая пропала 7 февраля. Пока её искали родные, женщина находилась в Улан-Удэ у своего знакомого.



