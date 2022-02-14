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14 февраля

13 февраля

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В Бурятии ребёнок, включивший кипятильник, устроил пожар

В Бурятии ребёнок, включивший кипятильник, устроил пожар
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Ребёнок оставил включённый электроприбор на диване

Днём 13 февраля произошёл пожар в квартире в городе Гусиноозёрск. Здесь загорелась комната площадью 12 квадратных метров. На место прибыли шесть пожарных и две единицы техники.

В -группе «Селенга-инфо.24/7» рассказали подробности инцидента. Оказалось, что ребёнок взял кипятильник, включил в розетку и положил на диван. В результате произошло возгорание.

- Причина - неосторожное обращение с электроприборами. Ущерб устанавливается, - отметили в «Селенга-инфо.24/7».
пожар

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