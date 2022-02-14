В Бурятии ребёнок, включивший кипятильник, устроил пожар

Ребёнок оставил включённый электроприбор на диване



Днём 13 февраля произошёл пожар в квартире в городе Гусиноозёрск. Здесь загорелась комната площадью 12 квадратных метров. На место прибыли шесть пожарных и две единицы техники.



В -группе «Селенга-инфо.24/7» рассказали подробности инцидента. Оказалось, что ребёнок взял кипятильник, включил в розетку и положил на диван. В результате произошло возгорание.



- Причина - неосторожное обращение с электроприборами. Ущерб устанавливается, - отметили в «Селенга-инфо.24/7».

