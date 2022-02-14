Женщина устроила пожар из неприязни
В Иркутске задержали подозреваемую в покушении на убийство двух людей.
Ночью 9 февраля в лесополосе Октябрьского района Иркутска загорелась деревянная постройка, к которой жили лица без определённого места жительства. Мужчине и женщине удалось спастись. С травмами пострадавшие обратились в больницу.
В результате пожара погибла их собака.
На месте работала следственно-оперативная группа. Опросив свидетелей, оперативники установили поджигательницу, ею оказалась 42-летняя знакомая потерпевших. Сотрудникам полиции она пояснила, что подожгла строение на фоне личных неприязненных отношений.
- Подожгла зажигалкой. Я подожгла, развернулась и пошла. Я не ожидала, что возгорание у нас будет, там же снег лежал, зима же всё-таки, не лето. Я не ожидала, что там будут в этой палатке находиться. Конечно, я раскаиваюсь, - рассказала на допросе задержанная.
Сестра потерпевшего рассказала, что дощатая палатка была установлена «лет 80 назад» в качестве дома: «Установлена с целью проживания, так как нам жить негде». В ту ночь в палатке находились брат, его девушка и собака.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, совершённом общеопасным способом. Подозреваемую заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка сожгла палатку и собаку бомжей
Происшествия, Фото:
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