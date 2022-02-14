Грабитель орудовал в 100-х кварталах
Оперативники уголовного розыска задержали жителя Заиграевского района по подозрению в грабежах и мелком хищении из магазинов Улан-Удэ.
Вечером 28 января мужчина в продуктовом магазине в 115 микрорайоне забрал алкоголь и продукты. После он зашёл в другой магазин и совершил там мелкие хищения.
Спустя два дня подозреваемый вновь стащил алкоголь и сигареты из другого магазина в 111 микрорайоне. Мужчина выбрал товар и спокойно ушёл, не расплатившись. Продавец попыталась догнать его, но побоялась надолго оставлять рабочее место без присмотра.
Задержанию подозреваемого способствовало анонимное сообщение.
- Увидев размещённую ориентировку, бдительная женщина позвонила по указанному номеру и сообщила данные о личности предполагаемого преступника – 25-летнего уроженца Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На момент задержания мужчина временно жил в 111 микрорайоне у друга. Грабитель не работает, ранее судим за имущественные преступления.
Задержанный признался следователю, что магазины он обчищал, находясь в алкогольном опьянении.
Возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж».
В Улан-Удэ магазинного грабителя поймали благодаря анонимному звонку
Происшествия, Фото:
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