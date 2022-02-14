В Иркутской области опрокинулся бензовоз с дизельным топливом

Произошёл незначительный розлив нефтепродуктов
В Иркутской области вечером 13 февраля на автодороге «Усть-Кут – Уоян» в 10 километрах от станции посёлка Небель опрокинулся бензовоз. Небольшая часть дизельного топлива разлилась.
- По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом-цистерной, внутри которой находились нефтепродукты, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся. При падении произошла разгерметизация одной из секций ёмкости и незначительный розлив дизельного топлива в лес, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Сам водитель в результате ДТП не пострадал.
Устанавливаются причины и условия, ставшие причиной аварии.
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