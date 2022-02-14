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Обидевшийся на возлюбленную улан-удэнец поджёг склад

Обидевшийся на возлюбленную улан-удэнец поджёг склад
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Момент поджога сняла камера наблюдения

Ночью 12 февраля на улице Моховая в Улан-Удэ загорелись забор и стена склада магазина. Прибывшие на место полицейские установили, что причиной возгорания послужил поджог, сообщили в МВД по Бурятии.

На записях с камеры видеонаблюдения полицейские обнаружили, что мужчина облил забор горючей жидкостью из канистры и поджёг его. Пламя в считанные минуты перешло на стену складского помещения.

Работники магазина вспомнили, что сожитель администратора несколько дней назад уже грозился поджечь магазин.

В тот же день полицейские задержали того самого мужчину – 32-летнего улан-удэнца.

Мужчина признался, что поссорился с сожительницей и, употребив спиртное, решил таким образом отомстить ей. Облив забор легковоспламеняющейся жидкостью из принесённой с собой канистры, он поджёг забор и скрылся.

Задержанный ранее неоднократно был судим. В августе 2020 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказания за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ведётся следствие. 
пожар Поджог

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